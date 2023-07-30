الحبس سنة مع الشغل لطالب بتهمة الإتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ط.م"طالب بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما أثناء إخلاء سبيل المتهم من إحدى القضايا وكان ممسكا بنصل حديدى بيده وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الشرطة وبتفتيشه عثر بحوزته على مخدر الشابو وجوهر الميتامفيتامين وقطعة حشيش وكشفت التحريات أن المتهم كان يفرض سيطرته على المحبوسين وأنه يقوم بالاتجار فى الشابو وترويجه ،زتم ضبط قطعة الحشيش بغرض التعاطى ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.