اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 30 يوليو 2023 01:23 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج سجن -أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ع.ع"عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين والحشيش وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بندقية خرطوش بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والحشيش  وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية .
 
وتم تفتيش مسكن المتهم وتم القبض عليه ممسكا بالسلاح الناري وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الشرطة وبحوزته 11 كيس من مخدر الهيروين و6 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات كما تم ضبط بندقية خرطوش بحوزته وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

سوهاج

جنايات سوهاج

الهيروين

الحشيش

دار السلام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة