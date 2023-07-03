اليوم السابع
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الإثنين، 03 يوليو 2023 07:44 م
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مياه سوهاج: استلام ابتدائى لمحطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية بـ50 مليون جنيه

الإثنين، 03 يوليو 2023 07:15 م
مياه سوهاج: استلام ابتدائى لمحطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية بـ50 مليون جنيه محطة الصرف الصحي بساقلته
سوهاج عمرو خلف

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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الاستلام الابتدائى لمحطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن تكلفة المشروع تبلغ 50 مليون جنيه.
 
وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى أن محطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية تبلغ طاقتها التصميمية 236 لتر لكل ثانية وتضم شبكات انحدار بطول 7775 متر طولى وخط طرد قطر 5 مللى بطول الف متر وعدد 366 غرفة منزلية لتخدم 10 الاف نسمة بغرب مدينة ساقلتة وذلك بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى لتحسين الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

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