اليوم السابع
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مياه سوهاج تعلن أرقام مسئولى شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة العيد

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:40 ص
مياه سوهاج تعلن أرقام مسئولى شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة العيد مياه سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال أجازة عيد الاضحى وذلك فى الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيه 2023 وحتى الاثنين الموافق 3 يوليو2023 وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولى مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة على أن تعمل تلك المراكز فى الفترة من العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً بجميع المراكز.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بالشركة أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن أو عن طريق الدفع الإلكتروني فورى في أى وقت ومن أى مكان لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة وأنه يوجد 3461 ماكينة دفع الكترونى بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.
 
وأوضح حسن محمود مدير ادارة الخط الساخن أن  الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى لبحثها وحلها على الفور.
 
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مياه سوهاج

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