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مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:36 ص
مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية وزارة الخارجية
كتب ــ أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الاعتداء الذى قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع 5 ضحايا و27 مصاباً من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن. 
 
وأكد البيان على رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين فى استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنسانى الدولى الذى يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
 
وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعى المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.
 
وطالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الذى تزداد معاناته يوماً بعد يوم.

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