تمويل مشروعات الشباب بالبحيرة حتى 2 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

البحيرة- ناصر جودة

يعتبر المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" من أهم المبادرات التنموية التى تستهدف دعم الشباب لإقامة مشروعاتهم الصغيرة بالبحيرة ومساعدتهم فى الحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية.

ويقوم المشروع القومى للتنمية المجتمعية بتمويل مشروعات الشباب بداية من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5 %متناقصة للمشروعات الصناعية 7 % للمشروعات التجارية 12.25% متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية، وذلك وفقاً لسياسات البنك الائتمانية.

وتأتى هذه المبادرة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تستهدف تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة للشباب وذلك للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذى لـ "مشروعك" بالبحيرة، أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مشددا على تذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين مع توفير الدعم الفنى والإستشارات التى يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإدارى مع منح الرخص المؤقته للمشروعات.