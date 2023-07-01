تعرف على مبادرة "مشروعك" لمنح الشباب قروضا ميسرة لإقامة مشروعاتهم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

يعتبر المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك"، من أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية لتحفيز الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة من خلال منحهم قروضا مالية ميسرة، تبدأ من 25 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه.

ويستهدف المشروع القومى للتنمية المجتمعية تعزيز ثقافة العمل الحر والمساهمة فى مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك زيادة النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة بمعناها الشامل.

وحصلت محافظة البحيرة على نصيبا وافرا من قروض المشروع القومى للتنمية المجتمعية بلغ أكثر من 3 مليارات جنيه منذ انطلاق المبادرة، وذلك لتمويل أكثر من 30 ألف مشروع صغير ومتوسط لتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل للشباب بمدن ومراكز المحافظة المختلفة.

وتنوعت المشروعات التى ساهم فى تمويلها المشروع القومى للتنمية المجتمعية " مشروعك " لشباب محافظة البحيرة ما بين التجارى والصناعى والزراعى والخدمى.

وتبدأ إجراءات منح الشباب التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم من خلال التقدم لإدارة المبادرة بديوان محافظة البحيرة بمدينة دمنهور، كما تقدم إدارة المبادرة الدعم الفنى والاستشارات اللازمة ودراسات الجدوى لإقامة المشروعات.

ويتم منح التمويل اللازم لإقامة مشروعات الشباب بعد استيفاء الإجراءات القانونية بداية من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5 ٪ متناقصة للمشروعات الصناعية و7 ٪ للمشروعات التجارية و12.25٪ متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية، وذلك وفقاً لسياسات البنوك الائتمانية.