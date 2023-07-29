وفاة الطالب المثالي بالثانوية العامة قبل ساعات من إعلان نتيجته بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

اتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة الشرقية بالحزن، لوفاة الطالب عمرو زغلول عقل، الطالب فى الصف الثالث بالشهادة الثانوية العامة بمدرسة محمود مصلحى الزهيرى الثانوية بقرية دهمشا، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية؛ الذى فارق الحياة إثر حادث غرق أثناء قضائه إجازة مصيف فى محافظة الإسكندرية.

ونعت إدارة مدرسة محمود مصلحى الزهيرى الثانوية بقرية دهمشا التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، الطالب المتوفى، بكلمات رثاء حزينة.

وقال بيان مدرسة الطالب الراحل: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله تلقينا خبرا أدمى القلوب قبل العيون وجعل حروف الكلمات تبكى من شدة الحزن على أحد طلاب مدرستنا، مات عمرو زغلول عقل، وكُتبت شهادة وفاته قبل إعلان شهادته بالثانوية العامة بيوم واحد، مات الطالب الخلوق المثقف المثالى على مستوى إدارة مشتول السوق التعليمية.