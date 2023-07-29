افتتاح مركز استخراج بيانات النجاح الإلكترونى للشهادات الأزهرية بالشرقية

وأشار الجنيدي، انه تم تجهيز المركز ورفع كفائته ليستوعب الأعداد المتزايدة من طلاب الأزهر الشريف، و تم تزَويده بسرعة انترنت فائقة وَتم الاستعانة بأكفأ المختصين ممن لديهم مرونة وقدره على التعامل مع الجمهور.

ومن جانبه أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات أن المركز تم تزويده بثلاث منافذ رئيسية لإصدار بيانات النجاح للشهادات فالمنفد الأول لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية َوالمنقذ الثاني لاستخراج بيانات الثانوية الأزهرية فتيات والثالث لاستخراج بيانات النجاح للثانوية الأزهرية بنين.

وفي السياق ذاته أكد محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات انه تم رفع كفاءة الأجهزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات بمشيخة الأزهر الشريف حيث تم تزويد المركز بأربع خطوط ليتم استخراج بيانات النجاح للطلاب الحاصلين على الشهادات الأزهرية منذ عام 2013م وحتى العام الدراسى الحالي لجميع الطلاب والتلاميذ لكافة الإدارات التعليمية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وتتراوح السعة الإنتاجية للمركز يوميًا من 800 إلى 1000 بيان نجاح بمختلف المراحل .