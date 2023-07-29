محافظ القليوبية يفتتح ملتقى توظيف بشبرا الخيمة.. يوفر 2548 فرصة عمل

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نلتقي التوظيف، بالتنسيق مع وزارة العمل، ممثلة في مديرية العمل بالقليوبية، بحضور إيمان شحاته وكيل وزارة العمل بالقليوبية، صباح اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 ، بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور نجلاء الفرماوي مسؤول المبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية، وعلي إمام نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وكانت قد نسقت محافظة القليوبية مع وزارة العمل، لتنظيم ملتقى التوظيف، حيث دعت شباب محافظة القليوبية الباحث عن فرصة عمل تسجيل بياناته، والمشاركة في ملتقى التوظيف.

وتفقد محافظ القليوبية د، اركان الملتقي حيث تابع فرص العمل المتوفرة بكل مشاركة الملتقي وكذلك مراجعة الأوراق التي تطلبها كل شركة، مشيرا إلي أنه سيتابع مصداقية الشركات في تلقي الطلبات والتواصل مع المتقدمين.

ويأتي الملتقى التوظيفي للحد من معدلات البطالة، حيث يوفر الملتقى 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في مختلف المجالات، وعلى من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته على الموقع، حيث يوفر الملتقى فرص العمل للشباب بـ9 قطاعات مختلفة للعمل، بعد التقديم على الموقع يتم الحضور صباحا في الموعد المحدد.

ويشمل الملتقى توفير فرص عمل في الملابس والنسيج والتريكو، والصحة، والتعليم، والزراعة وإنتاج الزيوت والعطور والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني، وكذلك قطاعات الصناعة المعدنية والخشبية وصناعة السيراميك والبورسلين والتجارة والصناعة والاستيراد والتصدير وتمويل المشروعات الصغيرة.