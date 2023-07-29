وزارة العمل ومحافظة القليوبية يدشنان ملتقى لتوفير 2548 فرصة عمل اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

تدشن وزارة العمل بالتنسيق مع محافظة القليوبية، اليوم السبت، ملتقى التوظيف، حيث دعت شباب محافظة القليوبية الباحث عن فرصة عمل تسجيل بياناته، والمشاركة في ملتقى التوظيف، صباح اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 الجاري، بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتنظم مديرية العمل بالقليوبية ملتقي التوظيف، حيث يقام صباح اليوم السبت، بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، ويأتي الملتقى التوظيفي للحد من معدلات البطالة، حيث يوفر الملتقى 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في مختلف المجالات، وعلى من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته على الموقع، حيث يوفر الملتقى فرص العمل للشباب بـ9 قطاعات مختلفة للعمل، بعد التقديم على الموقع يتم الحضور صباحا في الموعد المحدد.

ويشمل الملتقى توفير فرص عمل في الملابس والنسيج والتريكو، والصحة، والتعليم، والزراعة وإنتاج الزيوت والعطور والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني، وكذلك قطاعات الصناعة المعدنية والخشبية وصناعة السيراميك والبورسلين والتجارة والصناعة والاستيراد والتصدير وتمويل المشروعات الصغيرة.