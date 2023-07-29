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صحة الدقهلية ختام فعاليات الأسبوع التدريبى المكثف على احتياطات مكافحة العدوى

السبت، 29 يوليو 2023 11:07 ص
صحة الدقهلية ختام فعاليات الأسبوع التدريبى المكثف على احتياطات مكافحة العدوى جانب من التدريب
الدقهلية ــ شريف الديب

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اختتمت إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية، الأسبوع التدريبي المكثف على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، حيث أقيمت أربع دورات تدريبية بقاعات التدريب بمستشفى رمد المنصورة ومستشفى منية النصر جنبا وإدارة التدريب.
 
استغرقت الدورة الواحدة يومين تدريبين بواقع 12 ساعة للدورة الواحدة، وقد استهدفت الدورات الأربع تدريب أكثر من 130 من مقدمي الخدمة بين أطباء وتمريض وقد حاضر بالدورات مدير إدارة مكافحة العدوى، بالإضافة لعدد من أعضاء الإدارة.
 
وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى، أن البرنامج استهدف تدريب الأطباء البشريين من كل التخصصات على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وتمريض أقسام الكلى بعدد من المستشفيات ووحدات الكلى الطرفية.
 
وأضاف حمدى، أن الهدف من الدورات زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى، وذلك في إطار السعي لتحسين محتوى جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة لمتلقي الخدمة جنبا ألى جنب مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.
 
 
 
 
 
 
 
 

الدقهليه

صحة الدقهليه

مستشفيات الدقهليه

مكافحة العدوي



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