اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 04:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سيارة عريس وعروسة تصطدم فتاة بالمنصورة أثناء الزفة

الجمعة، 28 يوليو 2023 03:00 ص
سيارة عريس وعروسة تصطدم فتاة بالمنصورة أثناء الزفة إسعاف- أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدمت سيارة مسرعة يستقلها عريس وعروسة فتاة أثناء الزفة بمنطقة المشاية، بمدينة المنصورة أمام بوابة الجامعة فسقطت مغشيا عليها.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث الدقهليه، بورود بلاغ من مستشفي الطوارئ بالمنصورة بوصول فتاة مصابة باصابات بالغة نتيجة حادث سير.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة فتاة أثناء سيرها بمنطقة المشاية أمام جامعة المنصورة، حال سير سيارة تزف عريس وعروسة وتسير بشكل سريع وأثناء المزاح بالسيارة صدمت الفتاة من الخلف.
 
فسقطت على الأرض مغشية عليها، وتم نقلها على الفور إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة ، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


الدقهليه

اخبار الحوداث

سيارة عريس تصدم فتاة

قسم أول المنصورة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة