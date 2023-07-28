سيارة عريس وعروسة تصطدم فتاة بالمنصورة أثناء الزفة

صدمت سيارة مسرعة يستقلها عريس وعروسة فتاة أثناء الزفة بمنطقة المشاية، بمدينة المنصورة أمام بوابة الجامعة فسقطت مغشيا عليها.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث الدقهليه، بورود بلاغ من مستشفي الطوارئ بالمنصورة بوصول فتاة مصابة باصابات بالغة نتيجة حادث سير.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة فتاة أثناء سيرها بمنطقة المشاية أمام جامعة المنصورة، حال سير سيارة تزف عريس وعروسة وتسير بشكل سريع وأثناء المزاح بالسيارة صدمت الفتاة من الخلف.

فسقطت على الأرض مغشية عليها، وتم نقلها على الفور إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة ، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.