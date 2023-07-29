"سيال" جزيرة النقاء.. تمتع بمشاهدة الشعاب المرجانية بأهم مواقع الغوص بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم الساحل الشرقى لمصر، وتحديدا شواطئ محافظة البحر الأحمر وصحرائها الشرقية، الكثير من المناطق الطبيعية التى حولتها الطبيعة لمقصد سياحى عالمى، يصل اليها الألاف من السياح حول العالم لمشاهدة الجمال والطبيعة التى وهبها الله لمصر.

تلك المناطق الطبيعية الواقعة فى نطاق محافظة البحر الأحمر أكثرها جمالا وإبداعا المناطق البحرية، وخاصة التى تضم كائنات بحرية شعاب مرجانية وتأتى على رأس تلك المناطق الجزر البحرية، حيث يضم البحر الأحمر قرابة 39 جزيرة ، ومن بينهم جزيرة سيال جزيرة النقاء فى البحر الأحمر.

من جانبه قال الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، أن جزيرة سيال تبعد قرابة 40 كيلو متر عن شواطئ مدينة مرسى علم وهى جزيرة منخفضة السطح ذات صخور مرجانية ورملية، كما تحيط الشعاب المرجانية والصخور بسواحلها، وتعد من أهم مواقع الغوص بالبحر الأحمر.

وأضاف، "جزيرة سيال الشعاب المرجانية حولها قد تكون فريدة من نوعها وكذلك الكائنات البحرية المتنوعة بها وأن تلك الجزيرة تتبع لمحمية وادى الجمال، وتسمى هى وجزر محابس وأم الشيخ بجزر القلعان، وتهبط على ظهرها مجموعة كبيرة من الطيور".

وأوضح مدير محمية الجزر الشمالية، أن شمال جزيرة سيال عدة جزر مقابلة لساحل البحر الأحمر فما بين شرم المدفع شمالا ومرسى شعب جنوبا، وهى جزر رملية طولية موازية للساحل نشأت بفعل الإرساب البحرى، وأن بجانب سياحة الغوص التى تتم بالقرب منها هناك بعض المناطق المحيطة كذلك تستغل فى الصيد.

وتعتبر سيال من أكثر الجزر التى سجل عليها أعشاش السلاحف الخضراء وصقرية المنقار، وتعتبر من أهم مناطق تعشيشها، حيث إنها تحتوى على نظم شعاب مرجانية غنية بتنوعها وكثافتها، وكذلك محاطة بجزر مرجانية مغمورة غنية من حيث التنوع البيولوجى للشعاب، خاصة أن بها مناطق شاسعة من الحشائش البحرية، وتحتوى على كساء من النباتات الصحراوية، كذلك يقطن سيال العديد من أنواع الطيور النادرة تم تسجيله عليها وبأعداد كبيرة جداً معظمها يقطن الجزيرة ويعشش عليها ومنها طيور النوارس والحوامات والعقاب النسارية.



الرحلات إلى سيال



الطبيعة الساحرة فى جزيرة سيال



تتميز بمياه فيروزية



جزيرة سيال جنوب البحر الأحمر



جمال الطبيعة على جزيرة سيال



حاجز شعاب مرجانية بالقرب من سيال



سياح على جزيرة سيال



سيال أفضل جزر البحر الأحمر



طيور النورس تحلق فوق سيال



محبى جزيرة سيال



نقاء المياه وبياض الرمال على سيال



