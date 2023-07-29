الفراولة غنية بالعناصر الغذائية.. اعرف 9 فوائد صحية لتناولها

كتبت ميرفت رشاد

9 فوائد لإضافة الفراولة إلى نظامك الغذائي اليومي: 1. نسبة عالية من مضادات الأكسدة تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي والأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك. تساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة ، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري. تعتبر الفراولة مفيدة للصحة لأنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، إنها مصدر كبير لفيتامين C والمنجنيز وحمض الفوليك والبوتاسيوم، كما أن الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، تم ربط الفراولة بالعديد من الفوائد الصحية ، مثل تحسين صحة القلب، وتحسين وظائف المخ، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما يجعلها إضافة صحية لأي نظام غذائي، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي والأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك. تساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة ، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

2. يقوي المناعة تساعد المستويات العالية من فيتامين سي الموجودة في الفراولة على تقوية جهاز المناعة ، وتساعد في مكافحة العدوى وتعزيز الصحة العامة، يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة المعززة للمناعة إلى نظامك الغذائي في تعزيز صحتك العامة.

3. يعزز صحة القلب تمتلئ الفراولة بالعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل الألياف والفلافونويد والبوتاسيوم، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للفراولة في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة القلب. كما تمت مناقشته ، فإن الفراولة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب.

4. يعزز وظائف المخ تحتوي الفراولة على مركبات تعمل على تحسين صحة الدماغ ، مثل الأنثوسيانين ، والتي ثبت أنها تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي وتقلل من خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، يمكن أن يقلل تناول الأطعمة المعززة لصحة الدماغ من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة المرتبطة بالدماغ.

5. يدعم صحة العين تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي ومغذيات أخرى مفيدة للحفاظ على الرؤية الجيدة. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للفراولة في تقليل مخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر وتعزيز صحة العيون.

6. خصائص مضادة للالتهابات تحتوي الفراولة على العديد من المركبات المضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم. يرتبط الالتهاب المزمن بأمراض مختلفة ، ويمكن أن يساعد تناول الفراولة في تخفيف الالتهاب وتقليل مخاطر الحالات ذات الصلة.

7. يعزز فقدان الوزن تحتوي الفراولة على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغنية بالألياف ، مما يجعلها إضافة ممتازة لنظام غذائي لفقدان الوزن. يساعد المحتوى العالي من الألياف في تعزيز الشعور بالامتلاء ، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية بشكل عام، ويمكن أن يكون دمج الفواكه منخفضة السعرات الحرارية في نظامك الغذائي اليومي بشكل عام مفيدًا جدًا في تعزيز فقدان الوزن.

8. ينظم مستويات السكر في الدم على الرغم من حلاوتها ، تتمتع الفراولة بمؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، هذا يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك الذين يتطلعون إلى إدارة مستويات السكر في الدم.