دراسة: الفراولة تحسن وظائف المخ وتخفض ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن تناول الفراولة يوميًا يرتبط بتحسين الوظيفة الإدراكية وخفض ضغط الدم ، واشتملت الدراسة على 35 فردًا يتمتعون بصحة جيدة تناولوا كمية تعادل حصتين من الفراولة يوميًا، بحسب موقع " neurosciencenews".

ووجد الباحثون أنه بعد تناول الفراولة تحسنت سرعة المعالجة المعرفية في المخ، وانخفض ضغط الدم، وزادت قدرة مضادات الأكسدة بشكل كبير.وأكد الباحثون أن تناول الفراولة يوميًا يحسن الوظيفة الإدراكية عن طريق زيادة سرعة المعالجة بنسبة 5.2٪.

كما أدى استهلاك الفراولة إلى خفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6٪ وزيادة قدرة مضادات الأكسدة الكلية بنسبة 10.2٪.الفراولة غنية بالمركبات النشطة بيولوجيا ، وتوفر العديد من العناصر الغذائية الصحية للقلب و 100٪ من احتياجاتنا اليومية من فيتامين سي.

أُجريت الدراسة في جامعة ولاية سان دييجو بالولايات المتحدة وتستند إلى الأبحاث السابقة التي توضح الفوائد الصحية للقلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والصحة المعرفية للفراولة وأجريت الدراسة على 35 من الرجال والنساء الأصحاء ، تتراوح أعمارهم بين 66 و 78 عامًا. استهلك المشاركون 26 جرامًا من مسحوق الفراولة المجفف بالتجميد ، أي ما يعادل حصتين من الفراولة يوميًا ، أو مسحوق تحكم لمدة ثمانية أسابيع لكل منهما.

بعد تناول الفراولة ، زادت سرعة المعالجة المعرفية بنسبة 5.2٪ ، وانخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6٪ وزادت القدرة الكلية المضادة للأكسدة بشكل ملحوظ بنسبة 10.2٪ وانخفض محيط الخصر بنسبة 1.1٪

قالت شيرين هوشماند، الأستاذة في كلية التمارين الرياضية وعلوم التغذية في ولاية سان دييجو والباحثة الرئيسية في الدراسة: "توضح هذه الدراسة أن تناول الفراولة قد يعزز الوظيفة الإدراكية ويحسن عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم".وأضافت" تغييرًا بسيطًا في النظام الغذائي ، مثل إضافة الفراولة إلى النظام الغذائي اليومي ، قد يحسن هذه النتائج لدى كبار السن."

تعتبر الفراولة مصدرًا للعديد من المركبات النشطة بيولوجيًا. بالإضافة إلى توفير 100٪ من احتياجاتنا اليومية من فيتامين سي ، تحتوي الفراولة على مغذيات صحية للقلب مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف والفيتوستيرول والبوليفينول.

ربطت التجارب السريرية السابقة استهلاك الفراولة بالتحسينات في العديد من علامات أمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (TC) وانخفاض ضغط الدم.

كما تم استكشاف العلاقة بين استهلاك الفراولة وصحة الدماغ بشكل جيد ارتبطت الفراولة والبلارجونيدين ، وهي مادة كيميائية حيوية توجد أساسًا في الفراولة ، بانخفاض خطر الإصابة بخرف ألزهايمر.