أخبار مصر.. مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تسلمت مصر اليوم السبت، الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ20 بالقاهرة تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات"، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تسلمت مصر اليوم السبت، الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ20 بالقاهرة تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات"، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي. مصادر بالتعليم تكشف نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة: تصل لـ78% قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أن نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، هذا العام أعلى من العام الدراسى الماضى، وتتراوح بين 78 إلى 79%، موضحة أن ارتفاع نسب النجاح العامة فى المواد أدى لرفع النسبة العامة عن العام الماضى حيث وصلت العلم الماضى إلى 75.4%

التموين: لدينا مخزون من جميع السلع وزيادة معدلات الضخ بالمجمعات الاستهلاكية

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفى لفترات طويلة بجانب أيضا التعاقد على شراء السلع أولا بأول لاستمرار وجود مخزون طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

‫الرى: تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري تقريرا من إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض أعمال تأهيل أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد (القاهرة - أسوان) .

التعليم تنتهى من تجميع نتيجة الثانوية العامة اليوم وتوقعات باعتمادها رسميا

تسلم مركز التصحيح المركزى نتيجة الثانوية العامة 2023 من الكنترولات على مستوى الجمهورية، حيث انتهت جميع الكنترولات من أعمال التصحيح ومراجعة النتيجة، وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن آخر مرحلة من إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 تنتهى اليوم بتجميع النتيجة بشكل نهائى، مشددة على أنه عقب تجميعها سيتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلة: ستكون على مكتب الوزير اليوم السبت بعد انتهاء جميع مراحلها.

تنسيق الجامعات 2023.. 121 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بالتنسيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

اعرف التحويلات المرورية بعد غلق طريق الأوتوستراد فى الاتجاهين.. إنفوجراف

يبرز إنفوجراف تعيين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال القطار الكهربائى السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد وتطوير كفاءة طريق الأوتوستراد، مما يستلزم الغلق الكلى لـ (محور الأوتوستراد بالإتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولاً للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر)، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إعتباراً من أمس الجمعة ولمدة "30 يوم" الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى: - القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يساراً الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد فيميناً نفق عرب راشد وإستكمالاً بالممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيميناً شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت وإستكمالاً بشارع مدخل أسمنت حلوان فيساراً محور الكورنيش فيساراً طريق المصانع وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى. - القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى، يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيميناً طريق المصانع فيميناً محور الكورنيش فيميناً شارع مدخل أسمنت حلوان وإستكمالاً شارع القومية للأسمنت فيميناً شارع السكة الحديد فيساراً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فنفق عرب راشد فيساراً الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

الذهب يسجل أدنى مستوى له فى شهر عند 2150 جنيها للجرام عيار 21

شهد سعر الذهب في مصر تسجيل أدني مستوى له في شهر تقريبًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 2150 جنيها، ليواصل الذهب تسجيل مستوياته المنخفضه في السوق المصري. أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2457 جنيها.

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1843 جنيها .

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والطقس حار طوال أيام أغسطس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه من المتوقع أن تنخفض حدة موجة الطقس الحار اليوم، موضحةً أنه على مدار شهر أغسطس سيكون الطقس حارًا، حيث يعتبر شهر أغسطس ذروة فصل الصيف نتيجة للارتفاع الكبير على مستوى الرطوبة.

فتيات الذهب.. مراسم تتويج منتخب ناشئات الاسكواش ببطولة العالم