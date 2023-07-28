سعر جرام الذهب اليوم الجمعة فى مصر يسجل 2155 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر ، اليوم الجمعة، والذي سجل استقرارًا ملحوظًا عند مستوى 2155 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- في الوقت نفسه شهد الطلب على الذهب ثباتًا في حجم المبيعات، وسط هدوء في سعر الصرف مما انعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.



أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

عيار 18 يسجل 1847 جنيها.

عيار 24 يسجل 2463 جنيها.

الجنيه الذهب 17240 جنيه



الذهب في البورصة العالمية توقف الذهب عن الهبوط خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد عمليات بيع قوية خلال جلسة الأمس مدفوعة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي.

سجل سعر الذهب الفوري اليوم الجمعة، ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليتداول- وقت كتابة التقرير- عند المستوى 1950 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.3% وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1942 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب، ليعد هذا هو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 يونيو الماضي، يأتي هذا بعد أن فشل الذهب في الحصول على الدعم من الأحداث الهامة التي شهدها هذا الأسبوع، وفق تقرير فني.

جاء ذك في الوقت الذ رفع فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.50% وأشار أن الباب مفتوح خلال اجتماعه القادم لرفع جديد في الفائدة أو تثبيتها، وأن القرار سيتوقف على البيانات الاقتصادية.

من ناحية أخرى رفع البنك المركزي الأوروبي أيضاً سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25% وأشار البنك أن اجتماعه القادم قد يشهد رفع أو تثبيت الفائدة، وأن قرارات البنك ستعتمد على البيانات الاقتصادية.