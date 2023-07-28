7 أطعمة لحماية شعرك ومنع تساقطه.. منها السبانخ

كتبت ميرفت رشاد

تساقط الشعر مشكلة شائعة، قد يؤدي نقص العناصر الغذائية الصحيحة ، بما في ذلك الفيتامينات A و C و D و E والزنك وفيتامين B والحديد والبيوتين والبروتين والأحماض الدهنية الأساسية ، إلى إبطاء نمو الشعر أو حتى التسبب في تساقطه ، يلعب نظامك الغذائي دورًا حاسمًا في تعزيز صحة الشعر، وإليك الأطعمة التي تعزز نمو شعرك، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

1. السبانخ



تعتبر السبانخ خيارا ممتازًا لصحة الشعر كونها مصدرًا جيدًا للحديد وفيتامين A و C وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم. كما تساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية وشعر لامع.

2. العدس



هناك سبب يجعل البقول والعدس جزءًا لا غنى عنه في نظامك الغذائي اليومي، يمكن أن تساعد إضافتها إلى نظامك الغذائي فى تقوية شعرك وتعزيز إعادة نموه، العدس مصدر ممتاز للبروتين والحديد والزنك والبيوتين. كما أنه محمل بفيتامين B و C المهم لاستعادة صحة الشعر.

3. الجوز



بصرف النظر عن كونه غذاءً للدماغ ، فإن الجوز هو غذاء رائع للشعر أيضًا. يحتوي الجوز على البيوتين ، وفيتامين ب (ب 1 ، ب 6 ، ب 9) ، وفيتامين هـ ، والعديد من البروتينات والمغنيسيوم - وكلها تقوي بشرة الشعر وتغذي فروة الرأس.

4. الزبادي



الزبادي غني بفيتامين ب 5 وفيتامين د المعروفين بتعزيز صحة بصيلات الشعر، يمكن دهنه على الشعر الممزوج بالبيض أو العسل أو الليمون.

5. الشوفان



تعد إضافة الحبوب الصحية والليفية إلى النظام الغذائي أمرًا مهمًا للصحة العامة. الشوفان غني بالألياف والزنك والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) التي تحفز نمو الشعر.

6. الفراولة



يمكن أن تكون الفراولة إضافة أخرى إلى قائمة الأطعمة الخارقة للشعر اللذيذة، تحتوي الفراولة على مستويات عالية من السيليكا. قد تكون السيليكا من المعادن النزرة والحيوية لقوة الشعر ونموه.

7. البطاطا الحلوة



يحمي البيتا كاروتين من الشعر الجاف الباهت ويحفز الغدد في فروة رأسك وتعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا لذلك.