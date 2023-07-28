هيئة سلامة الغذاء بالغربية تضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة خلال حملاتها

الغربية – مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر، وإشراف الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية فاسدة، قبل بيعها بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة على الأسواق

وأسفرت الحملات عن ضبط 620 كيلو عسل اسود غير صالح للاستهلاك الآدمي، وطن وربع حلويات مايقرب من 31 ألف قطعة حلوى مغشوشة، وطن و 200 كيلو جرام خل تفاح او خل ابيض مغشوش.

كما تم ضبط 300 كيلو جرام حلاوة طحينية تحتوي علي مواد مضافة غير مصرح بها، و واعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي يقدر وزنها بـ 200 كيلو جرام عبارة عن ( لحوم _ كبدة _ عصائر _ مشروبات غازية _ منتجات البان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.