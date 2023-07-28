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رئيس مراقبة الملاحة: 90 سفينة تعبر قناة السويس يوميا

الجمعة، 28 يوليو 2023 10:13 م
رئيس مراقبة الملاحة: 90 سفينة تعبر قناة السويس يوميا قناة السويس
كتب محمد شرقاوى

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أكد القبطان رضا شحاتة، رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس، أن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بسهولة ويسير، لافتًا إلى أن التوسيعة في القطاع الجنوبي بقناة السويس لها العديد من الفوائد وساعدت على زيادة عدد عوائد القناة.
 
وقال رضا شحاتة خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن عرض القناة قبل التوسيعة كان يسبب مخاطر على السفن، لافتًا إلى ان بعد التوسيعة، أصبح هناك مامونية في عملية الملاحة.
 
وتابع: خلال عملية تكريك وتوسيع قناة السويس لم يتم تعطيل العمل في القناة، بل حركة الملاحة ظلت مستمرة طوال هذه المدة.
 
وأوضح رضا شحاتة، أن الحد الأدنى لعبور السفن عبر القناة في اليوم الواحد تتجاوز 90 سفينة كمتوسط، و70 سفينة كحد أدنى، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية لتطوير قناة السويس بصورة دائمة لزيادة عدد السفن التي تمر خلال القناة خلال الفترة المقبلة.

رئيس مراقبة الملاحة

سفينة

قناة السويس

حمدي رزق



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