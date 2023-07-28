اليوم السابع
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المدمس والفلافل والملوخية والمشلتت.. أطباق شهية تعود للغة القبطية القديمة

الجمعة، 28 يوليو 2023 06:00 ص
المدمس والفلافل والملوخية والمشلتت.. أطباق شهية تعود للغة القبطية القديمة طبق الفول
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر الأكلات المصرية الموجودة حاليا بالإضافة إلى الأغانى المصرية وكذلك الأفعال والأقوال الدارجة فى الحياة اليومية مأخوذة من التراث و الأدب القبطى فهى موروثا ثقافياً كبيرا مأخوذا من اللغة المصرية القديمة، حيث صارت فى وجدان الشعب المصرى طوال العصور حتى الآن.

 

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الأكلات الحالية والتى دخلت إلى العامية المصرية من اللغة القبطية.

 

1- أوطة بمعنى ثمرة الطماطم .

 

2- كلمة فول كلمة قبطية فالفول المدمس هو الفول المطمور في الأرض " من الفعل أومس " يمعني يدفن .

 

3 - عندما نقول عن الطعمية "فلافل " فأنها تعنى ذات الفول الكثير.

 

4 – الفول الحراتى هو الفول الذى يزرع فوق الأرض واقفا من الفعل "أرات "بمعنى يقف.

 

5 - كلمة ملوخية كلمة فرعونية قديمة تنقسم إلى شقين "خية" نسبة إلى النبات الذي تطهى منه و"ملو" وتعني كلوا أو تناولوا.

 

6 - استخدم الفراعنة الفطير فى طقوسهم الدينية اعتقادا منهم بأنه إحدى الأكلات المقدسة، ووضعوه مع الميت في قبره إيمانا بالحياة الآخرة، وكان يسمى بــ "الملتوت" أي المطبق المكون من طبقات فوق بعضها من العجين، وازدهر عمله بالعصر المملوكي والفاطمي فكان يسمى بالفطير الهلالي ويتم خبزه بالأعياد والمناسبات.

 

 


اللغه القبطيه

اكلات مصريه

الفول المدمس

الفول الحراتى



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