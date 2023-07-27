اليوم السابع
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نقابة المعلمين: صرف معاشات يوليو للأعضاء اليوم بقيمة 100 مليون جنيه

الخميس، 27 يوليو 2023 11:49 ص
نقابة المعلمين: صرف معاشات يوليو للأعضاء اليوم بقيمة 100 مليون جنيه خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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أعلن خلف الزناتى، نقيب المعلمين، عن بدء صرف النقابة لمعاشات دفعة يوليو للأعضاء اليوم، الخميس، على أن يتم صرف معاشات الورثة فور تجميع القيمة المستحقة للدفعة.
 
وقال إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، إن دفعة معاشات يوليو للأعضاء تُقدر بإجمالى مبلغ 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم دفع معاشات الورثة فور توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية الدفعة المستحقة، والمقدرة بـ40 مليون جنيه.
 
وأوضح شاهين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النقابة تبذل كل ما يمكن لتوفير دفعة المعاشات كل 3 أشهر للأعضاء والورثة، بالتزامن مع الزيادات المستمرة فى الأعداد بشكل كبير، وفور نجاح المجلس فى إكمال الدفعة يتم تحديد موعد الصرف.
 
كان قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة دفعة المعاشات كانت تقدر بـ86 مليون جنيه عام 2014، أى أنها اقتربت من الضعف.
 

نقابة المعلمين

معاشات المعلمين

معاشات يوليو

معاشات نقابة المعلمين



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