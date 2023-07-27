ضبط وتحريز 15 طن مواد غذائية و 1230 لتر سوائل فى حملة موسعة بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية الصحة بالغربية، حملات تفتيشية على 1503منشأة غذائية، وتبين وجود خطر داهم على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 936 محضراً لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و934 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، وقد تم سحب عينات للفحص بالمعامل المركزية، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام أغذية تالفة ومجنبة 821 كجم مواد غذائية 224 لتر عصائر مختلفة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط 15 طنًا و 24 كجم و1230 لتر سوائل ومواد غذائية مختلفة الخواص، وإصدار قرار غلق إداري لـ 365 منشأة تدار بدون ترخيص .

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين .

وجة الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان توفير أغذية آمنة للمستهلك ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية، وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالاسواق وإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة الخهات المختصة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية الغير مرخصة والغير مستوفية للاشتراطات الصحية .