اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 02:28 م
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بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية و"الوطنية للطرق" للاستفادة من الأصول غير المستغلة

الخميس، 27 يوليو 2023 02:19 م
بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية و"الوطنية للطرق" للاستفادة من الأصول غير المستغلة تعاون بين محافظة الغربية والوطنية للطرق
الغربية عادل ضرة

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وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية والشركة الوطنية لإدارة وتنمية الطرق لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة ولتنمية مواردها، وذلك صباح اليوم بديوان عام محافظة الغربية.
 
وأوضح الدكتور طارق رحمى، أن المحافظة مستمرة في حصر كافة قطع الأراضي غير مستغلة بالمحافظة، وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة من كافة الفئات، إلى جانب إضفاء المظهر الحضاري والجمالي على الأراضي غير المستغلة. 
 
جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، اللواء ماهر يوسف مدير عام الشركة الوطنية للطرق واللواء أحمد سعيد الشئون القانونية بالشركة.

 


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