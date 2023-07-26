أثاث دمياط يغزو أوروبا.. الصناع: دعم الدولة أعادنا للأسواق الخارجية.. صور

دمياط - هيثم مراد

أمل جديد قدمه شباب محافظة دمياط لصناعة الأثاث والعاملين بها، تجربة واعدة تمكنت من تحقيق نجاحات متعددة فى أسواق أوروبا، تمكن هؤلاء الشباب من منافسة أسواق أوروبا فى صناعة الأثاث ليعود الأثاث الدمياطى إلى المنافسة من جديد.

ويقدم "اليوم السابع"، فى هذا التقرير تجربة الشاب على لوتة احد شباب دمياط العاملين في صناعة الأثاث والذي بدأ حديثه قائلا: " نمتلك كافة المقومات التي تؤهلنا لمنافسة أسواق العالم، بدأنا بالعمل على أنفسنا اولا تعرفنا على تلك الأسواق درسناها جيدا تعرفنا على الذوق العام بها من هنا وجدت المنافسة".

واستكمل صاحب الـ35 عاما حديثه قائلا: "تجربتى بدأت منذ عشر سنوات، ما قدمته الدولة من دعم للشباب، كان بداية الأمل لدى، كنت أود فقط أن أثبت أننا نستحق هذا الدعم والحمد لله وفقت فى هذا حتى الآن".

وقال صانع الأثاث الدمياطى: "اهتمام الرئيس السيسى بالشباب كان حافزا كبيرا لنا، بدأنا فى العمل على أنفسنا جيدا، ووجدنا دعما كبيرا من الدولة، سواء عن طريق الاتفاقيات التجارية المختلفة، أو تنمية وتطوير الموانئ التى وفرت عناء وجهدا كبيرا، أو فتح آفاق جديدة للتعرف على الأذواق العامة بأسواق العالم".

واستمر فى الحديث قائلا: "قدمت نموذج آيلا، كان بدايتى فى أسواق إيطاليا وإنجلترا وأمريكا وفرنسا أيضا، حقق هذا النموذج نجاحا كبيرا، وضعنا فى هذا النموذج كل ما نحلم بتحقيقه، بالنسبة لى آيلا أو أى نموذج آخر سنقدمه كان نتيجة دعم الرئيس السيسى للشباب، هذا الأمر كان سببا واضحا فيما وصلنا إليه الآن".

واختتم حديثه قائلا "صنع فى مصر ستتجول أسواق العالم، هذا ما أحلم به، سعيد أننى شاركت فى أن أكون جزءا من عودة صناعة الأثاث لمكانتها مرة أخرى بين أسواق العالم".