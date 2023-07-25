اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يشدد على مضاعفة الجهد لإنجاز مشروع الصرف الصحى ببشتيل

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:37 م
نائب محافظ الجيزة يشدد على مضاعفة الجهد لإنجاز مشروع الصرف الصحى ببشتيل جولة نائب محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل بمركز أوسيم، موجها بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وتفقد نائب المحافظ خلال جولته منطقة الحفرية لمتابعة تركيب بدالة لخط الصرف الصحي لاستيعاب تصرفات الصرف الصحي بالمنطقة لحين الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.

 

ووجه نائب المحافظ بسرعة تنفيذ الحل العاجل للقضاء على مشكلة طفوحات الصرف الصحي ببعض شوارع منطقة الحفرية، مشددا بتطهير شبكات الصرف الصحي لمنع حدوث تجمعات الرواسب بالشبكة وحدوث طفح بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي.

 

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم والمهندس هاني يسري أحمد مدير عام شبكات الصرف الصحي ببشتيل والوراق بشركة مياه الجيزة ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة للأعمال.


نائب محافظ الجيزة

اوسيم

الجيزة

مشروعات الصرف الصحي



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