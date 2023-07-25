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لتسهيل إجراءات التعاقد بخدمة الصرف الصحى..

محافظ البحر الأحمر يعلن استثناء الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 04:32 م
محافظ البحر الأحمر يعلن استثناء الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية مدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حصل اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، لاستثناء مدينة الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية، لتسهيل إجراءات التعاقد على خدمة الصرف الصحي بالمناطق التى تم دخولها الخدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والسياح في المحافظة.
 
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن هناك أكثر من 12 تقسيم داخل مدينة الغردقة، تم دخول خدمة الصرف الصحى لها، منها منطقة الكوثر، وطريق المطار، ومنطقة غرب الحجاز، ومنطقة دير مار مينا، ومنطقة الميناء من ميدان السقالة وحتى مسجد الوهاب وخلف القسم القديم. وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستقبال المتعاقدين يوميا، واستكمال إجراءات المقايسة الخاصة بكل مبنى سكني للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة.
 
وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم منح فترة سماح لمدة أسبوعين، لتسهيل إجراءات التعاقد على الصرف الصحي للمناطق المذكورة سابقًا، وهذا يأتي في سياق حرص السلطات المحلية على تسهيل العمليات وتحقيق التقدم في تحسين البنية التحتية للمحافظة.
 
وأشار إلى أنه سيتم إزالة جميع الغرف غير القانونية المستخدمة للصرف الصحي، وذلك بالتزامن مع توقيع غرامات قانونية على المخالفين، لضمان تنفيذ هذا التطوير بشكل مستدام وتحسين الخدمات الصحية والبيئية للمواطنين في المحافظة.
 
ويأتي هذا القرار كنتيجة للتعاون المشترك بين محافظة البحر الأحمر ووزارة المالية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمدينة، وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.

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