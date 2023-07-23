وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد حملة 100 يوم صحة بنادى شاطئ الملاحة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليه، أعمال فرقة حملة " 100 يوم صحه " ،بهدف متابعة مؤشرات الأداء، وانتظام منظومة العمل، لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان، والوصول للمواطنين في الشواطئ والمتنزهات ودور العباده والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات بالمراكز والأحياء والقري.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بأداء فريق الحملة وفريق التواصل المجتمعي والاقبال المتزايد من المواطنين على المشاركة باجراء الفحوصات الطبية بهدف الاطمئنان على الصحة العامة وهو ماتهدف إليه المبادرة.

وخلال الجولة تفقد "حطب" نقطة الاسعافات الأولية والانقاذ بناظى وشاطئ الملاحة موجها بتقديم الدعم واستكمال كافة الاحتياجات من خلال مديرية الصحة لتقديم أفضل خدمة طبية لائقه لرواد النادى.

كما إلتقى بفريق "madinaty cycling team" والذين تصادف وجودهم بالنادى أثناء مشاركتهم بالحمله وعبروا عن تقديرهم لأهمية الحملة فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ،وتواجدها الملحوظ بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ان حملة 100 يوم صحة تُقدم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المتخلفين منهم من عمر يوم وحتي 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيليه.

وأشارت الدكتورة نهله تعيلب منسق المبادرات الرئاسية الى الجهد المتواصل للفرق الطبية الثابتة والمتنقله لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات بجميع الادارات الصحية ، وتضافر الجهود من كافة الجهات المعنية،والانتشار المكثف بأماكن التجمعات على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة مما وضع محافظة الإسماعيلية بمستوى متقدم بمؤشر الأداء للحملة على مستوى الجمهورية.