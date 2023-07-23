اعرف تفاصيل خطة القوافل البيطرية لجامعة أسيوط بقرى حياة كريمة

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، انطلاق قافلة بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بأسيوط، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر، وفي هذه النقاط نبين خطة القوافل البيطرية.

1- القوافل تأتي ضمن سلسلة من القوافل المجانية التي تنظمها كلية الطب البيطري بالجامعة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بأسيوط

2- القوافل البيطرية تستهدف عدد من القرى والنجوع، ونحو 9 مراكز تابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

3- القوافل البيطرية يتم تنظيمها خلال الفترة من 23 من الشهر الجاري حتى 15/ 8المقبل.

4- يتم تنظيم القوافل البيطرية لقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح يوم 24 يوليو الجاري، ولقرية دير الجبراوي التابعة لمركز أبنوب يوم 25 يوليو الجاري

5- القوافل البيطرية يتم تنظيمها لقرية الكوديا التابعة لمركز ديروط يوم 8 من شهر أغسطس المقبل ،ولقرية العزازية التابعة لمركز الغنايم يوم 9أغسطس المقبل ،ولقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم يوم 10أغسطس

6- القوافل البيطرية يتم تنظيمها لقرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا يوم 13أغسطس

7- القوافل تستهدف قرية نجع الجزيرة التابعة لمركز البداري يوم 14 أغسطس

8- القوافل البيطرية تستهدف قرية بنى زيد التابعة لمركز القوصية فى ختام القافلة البيطرية يوم 15أغسطس المقبل

9- القوافل البيطرية تهدف إلى تقديم خدمة مجانية للفلاحين بمحافظة أسيوط من خلال إتاحة فرصة إجراء الكشف الطبي، والتشخيص للحيوانات ، وتقديم العلاج للحيوانات المريضة

10- القوافل تهدف أيضا إلي إجراء العمليات الكبرى والصغرى، وعلاج سوء التغذية، وفقر الدم ، وعلاج المشاكل التناسلية، وتشخيص بالأشعة التليفزيونية، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة

11- القوافل تهدف إلي تقديم جميع الخدمات بالمجان