جامعة أسيوط تطلق قافلة بيطرية لقرية بنى عديات غدا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، انطلاق قافلة بيطرية لقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، غداً الأحد 23 يوليو، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسيوط، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر، وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل المجانية التي تنظمها كلية الطب البيطري بالجامعة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بأسيوط؛ لعدد من القرى والنجوع، ونحو 9 مراكز تابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، وذلك خلال الفترة من 23 من الشهر الجاري حتى 15/ 8المقبل.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن إطلاق القوافل البيطرية؛ يأتي استكمالًا لدور جامعة أسيوط في خدمة المجتمع المصري، والبيئة المحيطة، ووصولاً للخدمات البيطرية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على المشاركة في المبادرات الرئاسية، وإعداد القوافل التنموية، والصحية، والبيطرية ؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن كلية الطب البيطري من الكليات الرائدة في مجال خدمة المجتمع ، وتقدم الكثير من الخدمات الطبية البيطرية داخل الجامعة متمثلة في المستشفى البيطري التعليمي، وخارج الجامعة من خلال القوافل البيطرية، والتي تقام بصفة مستمرة لخدمة قرى محافظة أسيوط.

وأوضحت الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري ،والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن القوافل تنطلق غداً، لقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط، ولقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح يوم 24 يوليو الجاري، ولقرية دير الجبراوي التابعة لمركز أبنوب يوم 25 يوليو الجاري ، ولقرية الكوديا التابعة لمركز ديروط يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ولقرية العزازية التابعة لمركز الغنايم يوم 9أغسطس المقبل ،ولقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم يوم 10أغسطس ، وقرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا ستكون يوم 13أغسطس ، وقرية نجع الجزيرة التابعة لمركز البداري يوم 14 أغسطس، وقرية بنى زيد التابعة لمركز القوصية ستكون فى ختام القافلة البيطرية يوم 15أغسطس المقبل ، مضيفة ً أن القوافل البيطرية، تهدف إلى تقديم خدمة مجانية للفلاحين بمحافظة أسيوط من خلال إتاحة فرصة إجراء الكشف الطبي، والتشخيص للحيوانات ، وتقديم العلاج للحيوانات المريضة، وإجراء العمليات الكبرى والصغرى، وعلاج سوء التغذية، وفقر الدم ، وعلاج المشاكل التناسلية، وتشخيص بالأشعة التليفزيونية، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، وجميع الخدمات تقدم بالمجان، مشيرة إلى أن القوافل تمثل فرصة جيدة لطلاب البكالوريوس؛ للتدريب العملي على التشخيص والعلاج؛ تحت إشراف نخبة من أساتذة الكلية، ومن ذوى الخبرة، والمشهود لهم بالكفاءة العالية.