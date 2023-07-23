إزالة 20 حالة تعد على أراضى مراكز أسيوط والقوصية وأبنوب واسترداد 198 فدانا

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن تنفيذ إزالة 20 حالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة مخالفات بناء بمراكز أبنوب واسيوط والقوصية ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 للازالات التي بدأت في 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ أسيوط ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت بالتنسيق مع مديرية الأمن عدة حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 7 حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية بقرى مركز القوصية بمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى فتحى نائب رئيس المركز ،وتنفيذ ازالة لعدد 12 حالات تعدى على اراضى املاك دولة تابعة لهيئة التعمير بمساحة 800 متر مبانى و198 فدان ارض زراعية بمركز أسيوط خلال حملة مكبرة برئاسة حسنى درويش رئيس المركز ونوابه ومسئولى الادارة الهندسية واملاك الدولة ،كما تم تنفيذ ازالة لحالة تعدى على اراضى زراعية بقرية الحمام بمركز أبنوب بمشاركة خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وناصر سالم ومحمد سليمان نائبا رئيس المركز ، لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

كما وجه محافظ أسيوط ،قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها موجهًا مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة مشيرا الى ان الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي وبدات المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي واستمرت حتى 16 يونيو الجاري وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.