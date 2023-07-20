محافظ الدقهلية يتابع إزالة مخالفات بناء بثلاثة مراكز بالمحافظة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع " مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن طلخا والسنبلاوين وتمي الامديد ونبروه لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

ففي مركز ومدينة طلخا قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم التصدي الفورى للأعمال المخالفة والازاله الفوريه لبناء مخالف عباره عن سندره بغرض استكمال دور سحري مخالف مساحه 80 متر متربع بمنطقة أبو العز بالمدينه وتم التنفيذ بناء على قرار الإزالة الفورى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومصادر الأخشاب المستخدمة في المخالفة، كما تم متابعة تنفيذ ازالة تعدي بالبناء المخالف عباره عن دور رابع بشارع مجمع الرحمن بمنطقة كوبرى الجيش بالمدينه علي مساحه 70 متر مربع حيث يقوم المخالف بتنفيذ الأعمال علي فترات جزء وبعد فتره يستكمل الجزء الآخر وتم التنفيذ بناء على قرار الإزالة الفورى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه لأحد المواطنين بقرية القنان التابعه للوحده القرويه بشبرا سندي والإزالة عبارة عن سور وغرفه بالدبش الأبيض على مساحة 300 متر مربع م داخل الحيز العمراني مخالفا قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحتة التنفيذية وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة ذلك بإشراف الأستاذ رجب الشيوى رئيس الوحده القروية بشبرا سندي وفريق العمل الميدانى لرئاسة المركز.

وفي مركز ومدينة تمي الامديد قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه بنطاق الوحدات القروية والوحدة المحلية بصدقا والإزالة عبارة عن تنده صاج بعرض6 متر وطول 7متر خارج الحيز العمراني لأحد المواطنين من بالمدينة وتمت الازاله الفوريه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة بإشراف المهندس محمد حسن نائب رئيس المركز والمدينة والقسم الهندسي وفريق العمل الميداني بالوحدة المحلية بصدقا، كما تم ازالة تعليه حوائط في الدور الثاني العلوى في المهد في قرية صدقا فى باشراف الاستاذه فاتن الخطيب نائب رئيس المركز والمدينة ورئيسه الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفي مركز ومدينة نبروه قال المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة، انه تم تكليف عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة بالمتابعة والمراجعة والتفتيش علي تراخيص البناء الصادرة بنطاق الوحدات المحلية لرئاسة المركز وازالة حالات البناء المخالف فورا واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.