أعراض نوبة القلق.. تعرف على ما تشعر به عند الإصابة

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تكون نوبة القلق تجربة مرعبة، فعلى الرغم من أن الأمر كله يدور في الذهن، إلا أن هناك أعراض جسدية لنوبات القلق، ونتعرف فى هذا التقرير على أعراض نوبات القلق، بحسب موقع هيلث شوت، قد نعتقد أن القلق يتعلق بالعقل فقط، لكنه يمكن أن يؤدي إلى أعراض جسدية يمكن أن تكون مؤلمة، قد يكون نقص الوعي لدرجة أن أي علامات قد يتم الخلط بينها وبين بعض الحالات الأساسية الأخرى. ولكن عندما تصيبك نوبة قلق ، يمكن أن تصبح مرعبة حقًا، لهذا السبب من المهم معرفة الأعراض الجسدية الفورية لنوبة القلق. ما هى نوبة القلق يعمل القلق كنظام موجود في داخلنا. إنه يرسل لنا رسائل أو ينبهنا إذا استشعر أي شكل من أشكال الخطر على كياننا وفي نفس الوقت، يجهز أجسادنا وعقولنا للتعامل مع مثل هذه المواقف، القلق عاطفة صحية تجعلنا مدركين ومستعدين ويحفزنا ومع ذلك، إذا أصبح القلق شديدًا ومستمرًا، فقد يبدأ في التأثير على أدائك اليومي. علامات نوبة القلق ​1. مشاكل في التنفس عندما يتغير التنفس فجأة، يصبح واضحًا تمامًا. قد يكون لديك ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس أثناء نوبة القلق. 2. الخفقان إن الخفقان يمكن أن يسبب إزعاجًا جسديًا كبيرًا. قد تشعر وكأن قلبك ينبض وينبض بسرعة كبيرة لدرجة أنه يفتقد بعض النبضات. قد يعتقد البعض أنهم يعانون من نوبة قلبية ، خاصة إذا ظهر خفقان مع ألم في الصدر. 3. الارتجاف بمجرد أن ينتقل الجسم إلى وضع الاستنفار العالي ، هناك اندفاع مفاجئ للأدرينالين الذي يسبب الاهتزاز والرعشة التي تحدث في نوبة القلق. 4. دوار قد تشعر بالدوار أو عدم الاستقرار أثناء نوبة القلق. حتى أن البعض يشعر بالدوار ويخشى أن يفقد توازنه ويفقد وعيه. 5. الصداع غالبًا ما يكون التوتر هو السبب في الصداع. يعد الألم الحاد أو الشعور بالضغط حول الرأس والعينين من الأعراض الجسدية الشائعة لنوبة القلق.



قد تستمر نوبة القلق لبضع ثوانٍ فقط على الرغم من أنها قد تستمر أيضًا لمدة 20 دقيقة أو حتى لفترة أطول. فالأمر يعتمد حقًا من شخص لآخر، والإجهاد الذي يتعاملون معه وحتى عوامل الحماية مثل دعم الأسرة والأقران وأشكال الاستقرار الأخرى بشكل عام ، يكون الجمع بين العلاج والأدوية مفيدًا جدًا في علاج القلق وإدارته. يمكنك أيضًا القيام بأشياء معينة مثل مضغ العلكة أو رائحة الصابون التي يمكن أن تساعد في التعامل مع نوبة القلق.