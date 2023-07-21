نظام غذائي يشمل منتجات الألبان كاملة الدسم يقلل الإصابة بأمراض القلب.. دراسة توضح

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن منتجات الألبان كاملة الدسم - بما في ذلك الجبن والزبادي الكامل والحليب كامل الدسم - يمكن أن تساعد في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، بحسب موقع "نيويورك بوست".ووجدت الدراسة أن اللحوم الحمراء غير المصنعة "يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي".

هذه هي النتائج المفاجئة للخبراء الذين ابتكروا تصنيفًا غذائيًا يُدعى "نقاط النظام الغذائي الصحي الحضري والريفي المحتمل".

يجد نظام PURE الغذائي ست مجموعات غذائية - الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان كاملة الدسم - يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.وهناك مجال في نظام غذائي صحي للحبوب الكاملة واللحوم غير المصنعة مثل لحم البقر.

قال الدكتور أندرو مينتي، مؤلف الدراسة والأستاذ المساعد في جامعة ماكماستر في كندا،: "الأطعمة قليلة الدسم احتلت مركز الصدارة مع الجمهور ... مع ملصقات التغذية التي تركز على تقليل الدهون والدهون المشبعة".

ومع ذلك ، "تظهر نتائجنا أنه يمكن تضمين ما يصل إلى حصتين يوميًا من منتجات الألبان ، ومعظمها من الدهون الكاملة ، في نظام غذائي صحي".



يعتمد نظام PURE الغذائي ، المنشور في مجلة القلب الأوروبية ، على اللبنات الأساسية الستة التالية: -الفاكهة: 2 إلى 3 حصص يوميًا

-الخضار: 2 إلى 3 حصص يوميًا

-البقوليات (الفاصوليا ، العدس ، البازلاء): 3-4 حصص أسبوعيا

-المكسرات: 7 حصص أسبوعيا

-الأسماك: 2 إلى 3 حصص أسبوعيا

-منتجات الألبان: حصتان يوميًا

وقال الباحثون إن الكميات المعتدلة من الأسماك ومنتجات الألبان كاملة الدسم مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن تحقيق نفس النتائج الصحية من خلال الاستهلاك المعتدل للحبوب واللحوم – طالما أنها عبارة عن حبوب كاملة غير مكررة ولحوم غير مصنعة."

يختلف نظام PURE الغذائي عن الأنظمة الغذائية الصحية الأخرى ، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ، حيث تم تطويره باستخدام معلومات من الاقتصادات الغربية الأكثر ثراءً وكذلك البلدان منخفضة الدخل.

تضمنت البيانات المستخدمة في تحليل 147،642 شخصًا من عموم السكان في 21 دولة عبر القارات الخمس.

وقال الباحثون : "كانت هذه الدراسة الأكثر تنوعًا لنتائج التغذية والصحة في العالم ، والدراسة الوحيدة التي تتمتع بتمثيل كافٍ من البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض".