رئيس شئون الحرمين يعلن عن خطة موسم العمرة هذا العام

وأضاف: أن الخطة ارتكزت على التكامل والترابط والتناغم مع مختلف الجهات ذات العلاقة، في تناغم وتعاضد وتكاتف بنَّاء ومثمر، فضلًا عن تطبيق أعلى معايير الوقاية البيئية في خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين؛ حرصًا على سلامة الحجاج والقاصدين.