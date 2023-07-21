اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 08:21 م
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العثور على جثة شخص مجهول الهوية بترعة الخطاطبة فى المنوفية

الجمعة، 21 يوليو 2023 08:08 م
العثور على جثة شخص مجهول الهوية بترعة الخطاطبة فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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عثر أهالى إحدى قرى مركز السادات بمحافظة المنوفية، على جثة لشخص مجهول الهوية بترعة الخطاطبة ، تم نقله إلى مستشفى السادات المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد نضال المغربى مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد عثور أهالى إحدى قرى مركز السادات بمحافظة المنوفية على جثة لشخص مجهول الهوية بترعة الخطاطبة، تم نقله إلى مستشفى السادات المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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