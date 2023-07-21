اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 06:43 م
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العثور على جثة شاب غريق بترعة النعناعية فى المنوفية

الجمعة، 21 يوليو 2023 06:36 م
العثور على جثة شاب غريق بترعة النعناعية فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكن أهالى شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من انتشال جثمان شاب غريق بترعة النعناعية المارة من القرية، تم نقله إلى مستشفى أشمون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتمكن أهالى شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من انتشال جثمان شاب غريق بترعة النعناعية المارة من القرية، تم نقله إلى مستشفى أشمون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

قرية شما

غريق ترعة النعناعية



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