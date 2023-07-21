العثور على جثة شاب غريق بترعة النعناعية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكن أهالى شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من انتشال جثمان شاب غريق بترعة النعناعية المارة من القرية، تم نقله إلى مستشفى أشمون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتمكن أهالى شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من انتشال جثمان شاب غريق بترعة النعناعية المارة من القرية، تم نقله إلى مستشفى أشمون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.