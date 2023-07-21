اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 04:33 م
أكرم القصاص
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أول تطبيق للزى الموحد للعمال بمديرية أوقاف الإسكندرية.. صور

الجمعة، 21 يوليو 2023 04:25 م
أول تطبيق للزى الموحد للعمال بمديرية أوقاف الإسكندرية.. صور زى موحد
كتب لؤى على

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في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها، وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات، تم تطبيق الزي الموحد لعمال المساجد بمديرية أوقاف الإسكندرية، ويتوجه القطاع الديني بالشكر لمديرية أوقاف الإسكندرية على مبادرتها الجادة في التنفيذ.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار اهتمامها بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات، تشرع الوزارة فى توفير زى خاص لعمال المساجد يتم توفيره تدريجيا لهم بداية بالمساجد الكبرى، وبخاصة تلك التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد فى المجال الدعوى.

 

وأكدت الوزارة، أنه سيتم توفير الزي سواء من خلال مجالس إدارات المساجد الكبرى أو بمعرفة الوزارة ومن مواردها الذاتية من خلال مصنع الزي التابع لهيئة الأوقاف المصرية

 

يُذكر أن وزارة الأوقاف وزعت مؤخرا الدفعة الثامنة من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم 10 آلاف إمام، وذلك بمحافظات: (الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – القاهرة – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بني سويف – الدقهلية – الغربية – الأقصر – دمياط – أسوان – الفيوم – الإسماعيلية – شمال سيناء).

جانب من العمال
جانب من العمال

 

قيادات الوزارة
قيادات الوزارة

 

زى موحد
زى موحد

 


زي العمال

عمال المساجد

وزارة الاوقاف

الأوقاف



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