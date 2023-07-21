انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة الصالحية الجديدة

وتضم القافلة بين أعضاءها فضيلة الدكتور شعبان كفافي العميد السابق لكلية اللغة العربية بالزقازيق وعميد المركز الثقافي بالزقازيق وعضو اللجنة العليا للدعوة بمحافظة الشرقية وفضيلة، الدكتور احمد محمد بيومي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقرين ، و الدكتورعبدالغفار عبدالستار عبد البديع ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر ، والدكتور محمود رشاد السيد الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدعوة بجامعة الأزهر.

أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن فعاليات القافلة الدعوية بخلاف صلاة الجمعة سوف تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية الأخرى كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الإنتماء الوطني التي دعا إليها ديننا الحنيف.