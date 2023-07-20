هيقوي مناعتك ويحافظ علي عينك.. تعرف على فوائد الجزر

كتبت فاطمة ياسر

الجزر من الأطعمة ذات المذاق المميز والفوائد العديدة، فتناوله مفيد للجسم لأنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية كفيتامين أ وسي، وعنصر البيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة، وتناولك للجزر يقوى مناعتك ويحميك من الأمراض، ووفقا لموقع “verywellhealth” سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية للجزر.

فوائد الجزر لصحتك

-يحافظ علي صحة العين، لأنه يحتوي علي فيتامين "أ"، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة والتعرض لحدوث مشاكل في العين وخاصة عند التقدم في العمر، كإعتمام عدسة العين أو الجلوكوما، كما أنه يحسن الرؤية.

-تقوية الجهاز المناعي، لأن الجزر يحتوي علي فيتامين سي ومضادات الأكسدة، فهذا يجعله من الأطعمة المفيدة والمهمة في تقوية الجهاز المناعي، لأن هذه العناصر الغذائية تحمي من الإصابة بالالتهابات، وتحارب الأمراض.

-يحمي بشرتك، يعمل علي تجديد نمو خلايا الجلد، وتنشيطه وبالتالي إصلاح الأنسجة في البشرة، ويجدد تكوين الكولاجين داخل طبقات الجلد، ولذا فتناولك له يحميك من الإصابة بأي مشاكل في البشرة، ويجعلها نضرة.

-مفيد لمرضي السكر، يحتوي الجزر علي نسبة عالية من الألياف، ولذا تناول مرضي السكر له يعد خيارا غذائي رائع لتنظيم مستوياته في الدم، والحد من تعرضه للارتفاع.