اعرف فوائد الكولاجين لجسمك.. يقلل ألم المفاصل ويحسن صحة الجلد والشعر

الكولاجين، بهيكله الناعم الذي يشبه الهلام الذي يغطي ويحافظ على عظامنا معًا، يسمح لنا بالانزلاق والتحرك بحرية.

عندما نفقد هذا البروتين الحيوي ، تبدأ أنسجتنا الضامة (بما في ذلك الأوتار والأربطة) في التحرك بشكل أبطأ ، مما يؤدي إلى تصلب وتورم المفاصل وأعراض أخرى.

يساعد في علاج تسرب القناة الهضمية

يساعد على تقوية شعرك وأظافرك وأسنانك

يساعد على تقليل القلق

إذا كنت تعاني من متلازمة الأمعاء المتسربة ، وهي حالة يمكن أن تمر فيها السموم الضارة عبر الجهاز الهضمي ، فقد يكون الكولاجين مفيدًا للغاية يساعد في تكسير البروتينات ويهدئ بطانة أمعائك ، وإصلاح جدران الخلايا التالفة وغرس الأمعاء بالأحماض الأمينية.يعمل بروتين الكولاجين كأساس لأظافرك وشعرك وأسنانك. يمكن أن يساعد تضمينه في نظامك الغذائي في تقوية أظافرك وربما منع علامات تساقط الشعر.

يقلل الكولاجين من القلق ، ويجعلنا أكثر استرخاءً وقدرة على التعامل مع تقلبات الحياة هذا يرجع في المقام الأول إلى وجود الجلايسين في الكولاجين. الجلايسين هو حمض أميني كثير منا لا يحصل على ما يكفي منه.

اكتساب كتلة العضلات

المصادر الطبيعية للكولاجين

عادة ما تنخفض كتلة العضلات مع تقدم العمر مع ممارسة التمارين الرياضية المناسبة، ثبت أن مكملات الكولاجين تساعد في زيادة كتلة العضلات وقوتها.

يمكن أن يساعدك إجراء تغييرات غذائية محددة على زيادة تناولك لمكملات الكولاجين.

بياض البيض وجلد الدجاج وجلد السمك كلها مصادر طبيعية للكولاجين.