انقلاب حمولة أسمنت على طريق القنطرة شرق بالإسماعيلية دون إصابات

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

تعرضت حمولة أسمنت محملة على سيارة نقل ثقيل بمقطورة للانقلاب على طريق القنطرة شرق فى محافظة الإسماعيلية، دون خسائر بشرية.

وتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارا يفيد بوقوع انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بكميات كبيرة من الأسمنت على طريق القنطرة شرق، ما أدى إلى غلق الطريق ولكن دون إصابات أو وقوع خسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث.

كما انتقل الى مكان البلاغ اللواء عمر شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وبرفقته معدات الوحدة المحلية، كما تم تأمين الطريق ورفع السيارة وحمولتها من الأسمنت التي سقطت من عليها.

وتم فتح الطريق بواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة القنطرة شرق بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الشرطة.