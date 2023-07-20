الداخلية تضبط 28 بندقية فى حملة أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة (مركز شرطة ديروط)..

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (41) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (13 بندقية آلية –15بندقية خرطوش – طبنجة – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 29 متهم " لعدد 17 منهم معلومات جنائية").

وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (553) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.