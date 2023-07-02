هطول أمطار موسمية في أنحاء الهند بمعدل أقل من المتوسط

قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن أمطاراً موسمية سنوية هطلت على أرجاء البلاد، الأحد، قبل موعدها المعتاد بـ6 أيام، لكن إجمالي كمية المطر أقل من المتوسط بنسبة 10% ​​حتى الآن هذا الموسم.



وتعد الأمطار الموسمية شريان حياة لاقتصاد الهند الذي تبلغ قيمته 3 تريليونات دولار. إذ يوفر المطر، الذي تشتد الحاجة له، المياه للمزارع ويُعيد ملء الخزانات وخزانات المياه الجوفية. كما أنه يلطف درجات الحرارة في أسوأ أيام الصيف.



وعادة ما يهطل المطر على ولاية كيرالا على الساحل الجنوبي الغربي للهند من أول يونيو تقريباً ويتحرك شمالاً ليغطي أرجاء البلاد بحلول الثامن من يوليو.