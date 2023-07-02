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توافد طلاب الثانوية العامة بالمنوفية على اللجان لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

الأحد، 02 يوليو 2023 08:30 ص
توافد طلاب الثانوية العامة بالمنوفية على اللجان لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ بدء توافد طلاب الثانوية العامة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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بدء منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، على لجان الامتحانات والبالغ عددها 104 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة جاهزة لاستقبال 37 ألف 179 طالب وطالبة، لأداء امتحانات مادتى التاريخ والفيزياء.
 
وأعلن الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن 37 ألف و 179 طالب وطالبة يؤدون اليوم امتحانات مادتى التاريخ والفيزياء من امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية.
 
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سيرسيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وصولا إلى لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة، لافتاً إلى وضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى اللازم ، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب قطع الخدمة عن مقار اللجان حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.
 
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن 104 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة جاهزة لإستقبال 37  ألف  179 طالب وطالبة.
 
وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيتابع بنفسه وعلى مدار الساعة انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان.
 
ووجه بمنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات، مشدد على المتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات لإيجاد حلول فورية حيالها حفاظاً على انتظام العملية التعليمية.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


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