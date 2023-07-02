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تباين أراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية حول امتحانى الفيزياء والتاريخ

الأحد، 02 يوليو 2023 01:13 م
تباين أراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية حول امتحانى الفيزياء والتاريخ طلاب الثانوية العامة بالقليوبية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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تباينت أراء طلاب الثانوية العامة 2023 بالقليوبية، حول امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، اليوم الأحد، للشعبتين العلمية والأدبية، حيث أكد الطلاب أن الامتحان كان طويلا وكان في حاجة لوقت أطول، كما أنه كان في مستوى الطالب المتوسط إلا أنه تضمن بعض النقاط الصعبة التي تميز الطالب المتفوق عن غيره.
 
وأدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدي 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلي 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.
 
وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.
 
وأكدت، علي جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبي الثانوية العامة هذا العام .
 
وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
 
 
 
 

 


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