الوطنية للطوارئ والسلامة بالإسماعيلية: تلقينا 1004 بلاغات خلال 3 أشهر

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

أعلن المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية واقليم القناة، تقريره الربع سنوى لتقديم خدمات الطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بعمل إحصائية ربع سنوية عن خدمات الطوارئ التي تلقتها وتعاملت معها الشبكة الوطنية للطوارئ خلال الثلاثة شهور الماضية بالاشتراك مع جميع الجهات التي تقدم خدمات الطوارئ.

وقال اللواء هنري إبراهيم، إن المركز الإقليمي للشبكة الوطنية تلقى وتعامل مع 1004 بلاغًا ونداء استغاثة خلال الفترة من الأول من شهر إبريل وحتي نهاية يونيو للعام الجاري 2023.

وتنوعت البلاغات التي تلقاها المركز كالآتي: 456 حادث سير، و 166حرائق، و93 بلاغ حوادث متنوعة أخرى، و 93بلاغ خاص بانقطاع مياه الشرب، و96 بلاغ خاص بالصرف الصحي، و97 بلاغ خاص بانقطاع الكهرباء وميل وسقوط أعمدة بالكهرباء، و3 بلاغات تسرب غاز.

▪️ وتعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية تقرير ربع سنوي لرصد البلاغات التي يتم تلقيها على مستوى محافظة الإسماعيلية والعمل على تحليلها ودراستها ورفع تقرير بها للجهات المختصة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية لمدير المركز الإقليمي اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون المحافظ، بسرعة التعامل مع الأزمات والكوارث واتخاذ الإجراءات العاجلة بمحافظة الاسماعيلية، والاستجابة السريعة لاستغاثات المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل بالتنسيق مع جميع مقدمي خدمات الطوارئ والمديريات والشركات ووحدات التنمية المحلية للمحافظة.



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الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالإسماعيلية (2)



الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالإسماعيلية (3)



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