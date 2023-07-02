النطق بالحكم فى طعون متهمين بالانتماء لخلية إرهابية بالزقازيق.. اليوم

كتب أحمد إسماعيل

تصدر محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها فى طعون المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية كونوا خلية إرهابية بالزقازيق هدفها قلب نظام الحكم وقتل أفراد الشرطة.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد على المتهمين بالقضية.

أحالت النيابة في وقت سابق، المتهمين وهم عناصر وأفراد من أعضاء الإخوان إلى محكمة جنايات الزقازيق على خلفية اتهامهم بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 ، بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون.

وأشارت إلى أن المتهمين من الأول إلى السادس قد تولوا زعامة لجنة العمليات النوعية المتفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تولى المتهمين السابع والثالث عشر والرابع عشر أمور ومناصب قيادية بها، واشتركوا فيما بينهم لأجل تحقيق أغراض تلك الجماعة.