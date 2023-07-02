القاصد: نسعى لتحويل مستشفى الأورام بجامعة المنوفية إلى معهد قومي

المنوفية – محمود شاكر

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أنه نظرا لتزايد إعداد المترددين على مستشفى الأورام بالمستشفيات الجامعية وفى إطار الارتقاء بالخدمة الصحية التى تقدمها المستشفيات الجامعية، فإن الجامعة تسعى فى المرحلة القادمة إلى تحويل قسم علاج الأورام ومستشفى علاج الأورام إلى معهد قومى للأورام أو كلية مستقلة، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة قد وافق فى جلسته الأخيرة على إنشاء معهد الأورام القومى بالجامعة والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشار القاصد إلى أن الجامعة أعدت تصورا لإنشاء مبنى معهد الأورام القومى يكمن فى خلق محور حركة رئيسى يربط محور معهد الكبد مع محور جمال عبد الناصر وعمل مدخل رئيسى للمجمع الطبى، من خلال دخول رئيسى عن طريق المحور الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة أن مبنى الأورام الجديد سيضم دور أرضى و7 أدوار متكررة، ويخصص الدور الأرضى لاستكمال منظومة الاستقبال بما يتلاءم مع حجم المترديين على المركز مع عمل وحدات علاج إشعاعى حتى يتمكن المركز من أداء المهمة المطلوبة منه واستكمال الخدمات التى يقدمها للمرضى، بالإضافة إلى إنشاء غرف للمرضى وأماكن لتوفير الخدمات غير المتوفرة حاليا فى المبنى القائم، إلى جانب تخصيص عدد 3 أدوار مخصصة لوحدة علاج الأطفال.

وأوضح القاصد أن مستشفى علاج الأورام والطب النووى بالمستشفيات الجامعية هى الوحيدة من نوعها فى المحافظة التى تقديم الخدمة الطبية المتقدمة فى علاج مرضى الأورام بالمحافظة، حيث إنه يخدم محافظة المنوفية و3 محافظات مجاورة بشكل أساسى ومرضى من محافظات أخرى متنوعة، مشيراً إلى أنه تم مؤخر بحضور اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية افتتاح توسعات الجناح الغربى بالمستشفى الذى ساهم فى زيادة السعة الاستيعابية بواقع 30 سريرا موزعة على ثلاثة أدوار علوية إضافية ليصبح إجمالى عدد الأسرة 80 سريرا، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية وفق أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى علاج الأورام.

وأضاف القاصد إلى أنه سيتم العمل فى المرحلة القادمة على زيادة أجهزة العلاج الإشعاعى إلى جانب البدء فى إنشاء كلية جديدة لعلاج الأورام أو معهد قومى بحثى للأورام يمنح شهادات علمية بالتوازى مع إنشاء المبنى الجديد لعلاج الأورام، موجها الشكر لكل الداعمين لمشروعات الجامعة من القيادات التنفيذية والتشريعية ورجال الأعمال.